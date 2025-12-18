Ричмонд
Туристический налог введут в Самаре и еще трех городах с 1 января

Самара вошла в четверку городов РФ, где в 2026 году введут туристический налог для гостиничного бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в Самаре, Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени вводится туристический сбор. В Самаре он будет составлять 1% от стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей за сутки, сообщает РИА «Новости».

«Введение туристического налога — социально справедливое решение. Самарцы уже платят аналогичный сбор, путешествуя по другим регионам», — отметила вице-мэр Самары Юлия Ашуркова.

Средства от сбора планируется направить на пополнение городского бюджета и развитие туристической инфраструктуры. По прогнозам властей, в 2026 году налог принесет в бюджет около 94,7 млн рублей. Ставка будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. Муниципалитет подчеркнул, что минимальная ставка в 1% будет действовать весь год, независимо от сезона.