Туристический налог введут в Самаре и еще трех городах с 1 января

С 1 января 2026 года в Самаре, Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени вводится туристический сбор. В Самаре он будет составлять 1% от стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей за сутки, сообщает РИА «Новости».
«Введение туристического налога — социально справедливое решение. Самарцы уже платят аналогичный сбор, путешествуя по другим регионам», — отметила вице-мэр Самары Юлия Ашуркова.
Средства от сбора планируется направить на пополнение городского бюджета и развитие туристической инфраструктуры. По прогнозам властей, в 2026 году налог принесет в бюджет около 94,7 млн рублей. Ставка будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. Муниципалитет подчеркнул, что минимальная ставка в 1% будет действовать весь год, независимо от сезона.