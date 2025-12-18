Что будет считаться пропагандой ЛГБТ в Казахстане: официальное разъяснение Минкультуры

Он же заверил, что конкретно за принадлежность к ЛГБТ наказывать не будут. «Наказание внедрено в законе о профилактике, который сегодня рассматривали, в части распространения противоправного контента. И так как мы это отнесли к противоправному контенту — все нормы будут зеркальными. Суть сводится вот к чему: если в первом случае — штраф 20 МРП, то за рецидив в течение года — либо увеличение штрафа, либо 10 суток административного ареста. Данная норма будет являться заявительной, а не выявительной. То есть должно поступить заявление, и только после этого начнется процедура оценки», — отметил он.