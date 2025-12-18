Полпред правительства в КС Барщевский заявил об уходе с поста

Михаил Барщевский признал, что не со всеми решениями КС был согласен, однако он остался доволен совпадением позиции правительства и суда «по определяющим жизнь страны делам». Барщевский также выразил сожаление, что публикация особого мнения судей более не практикуется. «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки», — пояснил он.