МАРТ установило скидки 10% на один день на товары семи производителей Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о скидках на один день на товары семи крупных белорусских производителей. Подробнее рассказали в пресс-службе МАРТ.
В ведомстве объявили о скидках 10% в рамках программы «Кожная пятнiца — роднае, сваё». Сообщается о скидках на товары семи крупных белорусских производителей: «Полесье», «Камволь», «Центр Моды», «Оршанский льнокомбинат», «Жлобинская швейная фабрика», «Купалинка», «Світанак». Сообщается, что скидки могут в рамках акции быть установлены и на товары других производителей.
Акционные распродажи будут проходить в фирменных торговых точках в минских торговых центрах «Столица» и «Первый Национальный торговый дом». Скидка не менее 10% будет действовать на весь ассортимент товаров.
МАРТ сообщило, что подобные акции будут проходить каждую неделю. Скидки могут быть установлены и на товары других белорусских производителей.
