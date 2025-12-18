МАРТ установило скидки 10% на один день на товары семи производителей Беларуси

В ведомстве объявили о скидках 10% в рамках программы «Кожная пятнiца — роднае, сваё». Сообщается о скидках на товары семи крупных белорусских производителей: «Полесье», «Камволь», «Центр Моды», «Оршанский льнокомбинат», «Жлобинская швейная фабрика», «Купалинка», «Світанак». Сообщается, что скидки могут в рамках акции быть установлены и на товары других производителей.