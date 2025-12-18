Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ установило скидки 10% на один день на товары семи производителей Беларуси

МАРТ объявило о скидках на товары белорусских производителей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о скидках на один день на товары семи крупных белорусских производителей. Подробнее рассказали в пресс-службе МАРТ.

В ведомстве объявили о скидках 10% в рамках программы «Кожная пятнiца — роднае, сваё». Сообщается о скидках на товары семи крупных белорусских производителей: «Полесье», «Камволь», «Центр Моды», «Оршанский льнокомбинат», «Жлобинская швейная фабрика», «Купалинка», «Світанак». Сообщается, что скидки могут в рамках акции быть установлены и на товары других производителей.

Акционные распродажи будут проходить в фирменных торговых точках в минских торговых центрах «Столица» и «Первый Национальный торговый дом». Скидка не менее 10% будет действовать на весь ассортимент товаров.

МАРТ сообщило, что подобные акции будут проходить каждую неделю. Скидки могут быть установлены и на товары других белорусских производителей.

Еще новая услуга проверки авто перед покупкой или продажей появилась в Беларуси.

Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 18 декабря.