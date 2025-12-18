Во Владивостоке водитель не пропустил машину скорой помощи

Во Владивостоке Госавтоинспекция расследует случай, когда водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество машине скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Информация о происшествии поступила в полицию через социальные сети. Согласно опубликованным данным, на проспекте 100 летия Владивостока водитель автомобиля Toyota Chaser, двигавшийся в направлении улицы Постышева, проигнорировал требование уступить дорогу машине скорой помощи. Это является грубым нарушением Правил дорожного движения.
По факту инцидента начата проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и его местонахождение. К материалам административного расследования приобщена видеозапись происшествия.