Во Владивостоке водитель не пропустил машину скорой помощи

Во Владивостоке Госавтоинспекция расследует случай, когда водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество машине скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.