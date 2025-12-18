Самолет рейса Абакан-Иркутск был вынужден сесть в Братске из-за снегопада

В Иркутской области весь день 18 декабря идет сильный снег, дует ветер. Из-за этого сибиряки столкнулись с множественными трудностями — пробки, гололед, космические цены на такси. Сейчас стало известно, что самолет, летевший из Абакана в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения, а был вынужден уйти на запасной аэродром в Братске.