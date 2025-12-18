Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет рейса Абакан-Иркутск был вынужден сесть в Братске из-за снегопада

74 пассажира ждут объявления о новом времени вылета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области весь день 18 декабря идет сильный снег, дует ветер. Из-за этого сибиряки столкнулись с множественными трудностями — пробки, гололед, космические цены на такси. Сейчас стало известно, что самолет, летевший из Абакана в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения, а был вынужден уйти на запасной аэродром в Братске.

— Причиной стала нелетная погода в аэропорту назначения. 74 пассажира рейса размещены в аэровокзале. Если ожидание затянется, им будет предложены прохладительные напитки, горячее питание и гостиница, — прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

А снегопад и не собирается прекращаться! По прогнозу синоптиков, такая погода сохраниться вплоть до самого позднего вечера. Для безопасности водителей на трассах ввели временные ограничения. Подробности — здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель и 10 пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП в Нижнеудинском районе.