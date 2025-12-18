В Дагестане создадут аудиотактильные модели экраноплана «Лунь» и цитадели Нарын-Кала

«Галерея — это пространство для общения, получения новых знаний и эмоций. Она позволяет незрячим людям стать полноправными участниками культурной жизни республики. Команда ДГТУ рассматривает возможность масштабирования инициативы — создания тактильных моделей других памятников Дагестана и соседних регионов Кавказа. Также ведется работа над цифровой составляющей: все модели подготовлены для потенциального использования в VR-средах и мобильных приложениях с функцией дополненной реальности, что сделает их доступными для еще более широкой аудитории», — пояснили в университете.