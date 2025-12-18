Беларусбанк просит провести все нужные операции до 22 декабря — затем восемь дней они будут недоступны

В финансовом учреждении напомнили, что в период с 22 по 29 декабря будут проводиться масштабные технологические работы по обновлению программного обеспечения. В связи с этим с 17.30 24 декабря и до 15.00 29 декабря будут недоступны некоторые операции по вкладным и текущим счетам. Называются открытие и закрытие, снятие, зачисление, пополнение, списание средств.