Беларусбанк просит провести все нужные операции до 22 декабря — затем восемь дней они будут недоступны

«Беларусбанк» сказал белорусам, что будет с деньгами восемь дней с 22 декабря. Подробности обнародовали в телеграм-канале банка.
В финансовом учреждении напомнили, что в период с 22 по 29 декабря будут проводиться масштабные технологические работы по обновлению программного обеспечения. В связи с этим с 17.30 24 декабря и до 15.00 29 декабря будут недоступны некоторые операции по вкладным и текущим счетам. Называются открытие и закрытие, снятие, зачисление, пополнение, списание средств.
«Эти операции будут недоступны в отделениях, М-банкинге, Интернет-банкинге, банкоматах и инфокиосках банка, в РУП “Белпочта” и через ЕРИП», — говорится в сообщении.
В банке объяснили белорусам и нюансы по досрочному возврату вкладов. В том случае, если срок возврата приходится на период с 25 по 28 декабря (включительно), то можно будет досрочно забрать деньги с 18 декабря 17.30 24 декабря (включительно) в любом подразделении. Для этого понадобится паспорт.
Расчет процентов будет проводиться за фактический срок хранения вклада без перерасчета процентов по пониженной ставке согласно договору.
Если не обратиться в банк заранее, то срок возврата вклада будет перенесен на 29 декабря 2025 года. В указанном случае проценты будут рассчитываться за фактический срок хранения вклада и без перерасчета процентов по пониженной ставке согласно договору.
«Данные условия действуют только для вкладов, по которым не применялась пониженная процентная ставка в период действия договора по вкладу», — пояснили в банке.
В четверг, 18 декабря, в связи с большим количеством вопросов, поступающих от белорусов из-за плановых работ, в банке внесли уточнения. Так, в период с 22 по 29 декабря операции по картам «Беларусбанка» будут доступны в обычном режиме: снятие наличных, коммунальные платежи в ЕРИП, просмотр баланса, оплата покупок, переводы с карты на карту.
«Исключение: 27 декабря (01.00 — 10.00) и 28 декабря (01.00 — 10.00)», — уточнили в банке.
Кстати, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
Тем временем крупный белорусский банк ввел ограничения по снятию наличных с карт.
А еще белорус пытался сдать на права 75 раз, потратив 3,5 года.