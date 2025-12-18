Белоруска Арина Соболенко начнет сезон с защиты титула в Брисбене в Австралии

Кроме того, Арина выиграла в Брисбене в 2023-м, а в 2024-м дошла до финала, в котором уступила Елене Рыбакиной. Турнир в Брисбене будет подготовительным перед стартующим 18 января Australian Open — турниром «Большого шлема», который Соболенко выиграла в дважды.