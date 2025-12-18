Белоруска Арина Соболенко начнет сезон с защиты титула в Брисбене в Австралии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко первый турнир сезона-2026 сыграет в австралийском Брисбене. Арина будет защищать титул, который выиграла в этом городе в 2025 году, победив в финале Полину Кудерметову.
Кроме того, Арина выиграла в Брисбене в 2023-м, а в 2024-м дошла до финала, в котором уступила Елене Рыбакиной. Турнир в Брисбене будет подготовительным перед стартующим 18 января Australian Open — турниром «Большого шлема», который Соболенко выиграла в дважды.
Напомним, что Соболенко возглавляет рейтинг WTA, имея 10870 очков. На втором месте идет полька Ига Свентек — 8395, а на третьем — американка Коко Гауфф — 6763.
Еще мы писали, что Арина Соболенко станцевала в шубе и туфлях на шпильках у рождественской елки в Нью-Йорке из «Один дома-2».