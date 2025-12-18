Метрощит «Владимир» добрался до площади Свободы

В Нижнем Новгороде тоннелепроходческий щит «Владимир» преодолел последний рубеж на пути от площади Сенной к площади Свободы. Трансляция исторического момента прошла соцсетях «МетроНН».
«Владимир» с шумом прошел через тоннель будущего метро до площади Свободы и вышел в демонтажную камеру. Примерно за полчаса щит разрушил преграду из бетона и арматуры. Предварительно метростроевцы установили железную «подушку» для его приемки. Работы по строительству второго тоннеля, как и планировалось, завершились до начала 2026 года.
Напомним, что щит «Владимир» начал прокладывать тоннель от площади Сенной до площади Свободы еще 21 мая. Он преодолел около 1,5 км на глубине от 13 до 25 метров под историческим центром города. В конце ноября госэкспертиза одобрила проект продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до площади Сенной — там пройдет следующий этап тоннелепроходческих работ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что возведение двух станций метро в Нижнем Новгороде завершат в середине 2027 года.