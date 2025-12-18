Метрощит «Владимир» добрался до площади Свободы

«Владимир» с шумом прошел через тоннель будущего метро до площади Свободы и вышел в демонтажную камеру. Примерно за полчаса щит разрушил преграду из бетона и арматуры. Предварительно метростроевцы установили железную «подушку» для его приемки. Работы по строительству второго тоннеля, как и планировалось, завершились до начала 2026 года.