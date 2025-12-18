Ричмонд
233 семьи планируют переселить из аварийного жилья в Таганроге в 2026 году

Расселение из аварийного фонда: в Таганроге выделят деньги на выкуп квартир у собственников.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Таганроге из аварийного фонда планируют переселить 233 семьи, в том числе жильцов дома на Комарова, 8. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Подготовили обращение в минстрой региона с просьбой выделения средств из областного бюджета. Дополнительно предусмотрим софинансирование из местного бюджета, — прокомментировала Светлана Камбулова.

В 2025 году на программу переселения из аварийного жилья в приморском городе было выделено более 490 млн рублей. Благодаря этому через выплату выкупной стоимости помещений удалось переселить 124 семьи (208 человек).

Кроме того, список домов, пожлежащих расселению, в этом году был пополнен. После атаки БПЛА, произошедшей 25 ноября, повреждения получило здание на Инструментальной, 31. 9 декабря постройку признали аварийной. Собственникам квартир выплатят компенсации за полную потерю недвижимого имущества.

