Пресс-служба сказала, где смотреть Послание Лукашенко белорусам на ВНС в 16.00

Послание Лукашенко белорусам начнется по всем телеканалам в 16.00.

Источник: Комсомольская правда

Где можно будет посмотреть Послание президента Беларуси народу и парламенту Александра Лукашенко 18 декабря, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 18 и 19 декабря 2025 года в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.

Белорусский лидер выступит с Посланием в первый день ВНС — в четверг, 18 декабря. Услышать Послание президента и его ответы на самые актуальные и острые вопросы белорусы смогут в прямом эфире.

Послание Лукашенко начнется в 16.00 часов и будет транслироваться по всем главным телеканалам республики. Также выступление белорусского лидера будет показываться онлайн на мультимедийном портале VIDEOBEL, YouTube и на официальном сайте президента Беларуси.

— После Послания будет возможность задать президенту вопросы, — уточнил телеграм-канал «Пул Первого».

А здесь мы рассказали, что делает Лукашенко до начала ВНС.

