Без скандалов национальный отбор на «Евровидение 2026» в Молдове проходит совсем незаметно: Выбрали 16 исполнителей — кто они, и чем хотят покорить европейских домохозяек

Финал национального отбора пройдет в «Арена Кишинёв».

Источник: Комсомольская правда

Общественное телевидение объявило 16 участников, прошедших в Национальный финал после живых прослушиваний 16 декабря.

Среди финалистов — Satoshi, Katy Rain, Cristy Rouge и Maxim Zavidia.

Финал состоится на Арена Кишинёв, где будет выбран представитель Молдовы на Eurovision 2026, который пройдет в Вене, Австрия.

Напомним, что в прошлом году Молдова отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025».

После долгих внутренних прослушиваний и просеивания всех местных талантов, в TRM с грустью признали: посылать, увы, некого. И не захотели рисковать, чтобы избежать неизбежного международного конфуза.

Кстати, отбор Молдовы песни на Евровидение-2025 обернулся испорченной репутацией — в лонглист вошла «подставная» композиция".

Финалисты Национального отбора на Eurovision 2026 от Молдовы. Фото: соцсети.

Список финалистов Национального отбора выглядит так:

Sasha Flowers (We fight till the end);

Evghenii Avramov & Alenin Ivan (Foc la ghete);

Adelisha (Alegria);

Artiom Topal (Money);

Pavel Orlov (Can’t say Goodbye);

Ilinca Sîvețeanu (Running through the rain);

Bacho (Tata);

Satoshi (Viva, Moldova);

Curly (Respir liber);

DAYANA (Doina);

Emforia (Țipare);

Katy Rain (Dance & Cry);

Cristy Rouge (Bliss);

Maxim Zavidia (Alo);

Valleria (Valerian steel);

Cătălina Solomac (Pink Margarita).