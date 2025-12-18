Без скандалов национальный отбор на «Евровидение 2026» в Молдове проходит совсем незаметно: Выбрали 16 исполнителей — кто они, и чем хотят покорить европейских домохозяек

Общественное телевидение объявило 16 участников, прошедших в Национальный финал после живых прослушиваний 16 декабря.
Среди финалистов — Satoshi, Katy Rain, Cristy Rouge и Maxim Zavidia.
Финал состоится на Арена Кишинёв, где будет выбран представитель Молдовы на Eurovision 2026, который пройдет в Вене, Австрия.
Напомним, что в прошлом году Молдова отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025».
После долгих внутренних прослушиваний и просеивания всех местных талантов, в TRM с грустью признали: посылать, увы, некого. И не захотели рисковать, чтобы избежать неизбежного международного конфуза.
Кстати, отбор Молдовы песни на Евровидение-2025 обернулся испорченной репутацией — в лонглист вошла «подставная» композиция".
Финалисты Национального отбора на Eurovision 2026 от Молдовы. Фото: соцсети.
Список финалистов Национального отбора выглядит так:
Sasha Flowers (We fight till the end);
Evghenii Avramov & Alenin Ivan (Foc la ghete);
Adelisha (Alegria);
Artiom Topal (Money);
Pavel Orlov (Can’t say Goodbye);
Ilinca Sîvețeanu (Running through the rain);
Bacho (Tata);
Satoshi (Viva, Moldova);
Curly (Respir liber);
DAYANA (Doina);
Emforia (Țipare);
Katy Rain (Dance & Cry);
Cristy Rouge (Bliss);
Maxim Zavidia (Alo);
Valleria (Valerian steel);
Cătălina Solomac (Pink Margarita).