Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили также участники свободных экономических зон, созданных на территории новых регионов.
Такую возможность получили участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.
Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.
«Таким образом, мы повышаем привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаём стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей», — сообщила журналистам вице-спикер Госдумы, автор закона Ирина Яровая.
Она добавила, что новый открытый механизм целевого набора, который был законодательно установлен и который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.
«Сегодня мы расширили формат возможностей для выпускников и создаем дополнительные механизмы для работодателей и экономики страны», — заключила Яровая.