Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора

Госдума приняла закон о расширении перечня заказчиков целевого набора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили также участники свободных экономических зон, созданных на территории новых регионов.

Такую возможность получили участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.

Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.

«Таким образом, мы повышаем привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаём стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей», — сообщила журналистам вице-спикер Госдумы, автор закона Ирина Яровая.

Она добавила, что новый открытый механизм целевого набора, который был законодательно установлен и который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.

«Сегодня мы расширили формат возможностей для выпускников и создаем дополнительные механизмы для работодателей и экономики страны», — заключила Яровая.