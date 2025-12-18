Госдума приняла закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах

Документом также определяется, что все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться специализированной лифтовой организацией на основании типового договора, заключенного между лицом, ответственным за управление домом, например управляющей компанией или ТСЖ, с одной стороны, и специализированной организацией — с другой.