«Маргарите Симоньян присвоили звание “Почетный гражданин города Краснодара”. Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.