КРАСНОДАР, 18 дек — РИА Новости. Главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание «Почетный гражданин города Краснодара», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Маргарите Симоньян присвоили звание “Почетный гражданин города Краснодара”. Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Маргарита, мы всегда рады видеть тебя дома на кубанской земле!» — добавил губернатор.
Главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, родившаяся и учившаяся в Краснодаре, начинала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар».