Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов

DLBI: мошенники пытаются обходить закон о дропперах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах — они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и вместо этого просят россиян проводить транзакции самостоятельно в мессенджерах, разрешая оставить себе «комиссию», говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В начале июля в РФ вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов — до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.

«Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого “дроп-комплекта”). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе “комиссию” в 1−2% от оборота по карте», — предупредили в компании.

В таких схемах мошенники ищут дропов для работы среди студентов — так называемых «темщиков». Как уточнили в DLBI, в их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота.

Молодых людей убеждают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, за что в худшем случае их ждет небольшой штраф и блокировка счета.

«Опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением», — прокомментировал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.