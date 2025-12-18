Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов

«Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого “дроп-комплекта”). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе “комиссию” в 1−2% от оборота по карте», — предупредили в компании.