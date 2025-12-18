Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным

Как в свою очередь сообщил Кремль на платформе Max, по состоянию на 12.00 мск поступило 918 тысяч звонков, 394 тысячи вопросов через Max, 328 тысяч СМС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи вопросов через сайт, 67 тысяч ММС-сообщений и 25 тысяч вопросов через приложение.