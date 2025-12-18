В Самаре вновь выросли продажи елочных украшений из СССР

— Продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя стоимость — 1000 рублей. Кроме того, в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 9%, средняя цена — 1500 рублей. Кроме того, в тренде — искусственные елки. Их также стали покупать в два раза чаще, — отметили в сообщении.