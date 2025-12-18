В Самаре вновь выросли продажи елочных украшений из СССР

Самарцы продолжают активно готовиться к предстоящим праздникам. В областной столице сохранился тренд на украшение елки советскими игрушками, об этом сообщили в сервисе «Авито».
— Продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя стоимость — 1000 рублей. Кроме того, в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 9%, средняя цена — 1500 рублей. Кроме того, в тренде — искусственные елки. Их также стали покупать в два раза чаще, — отметили в сообщении.
На платформе наблюдается рост интереса к праздничному оформлению помещений. За последний месяц в Самаре этот спрос вырос на 6%. Люди заказывают декор как для банкетных залов и офисов на корпоративные мероприятия, так и для домашнего использования. Особенно заметно увеличение интереса к оформлению залов — на 44%.