В Ростовской области подорожал мед

В 2024 году с января по апрель стоимость 1 кг пчелиного натурального меда выросла с 469 до 473,87 рубля. За такой же период 2025 года цены изменились с 511 рублей до 519,73 рубля. При сравнении апрельских показателей продукт подорожал на 45,86 рубля.