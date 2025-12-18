Ричмонд
В Ростовской области подорожал мед

Стоимость меда в Ростовской области за год выросла на 45,86 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год увеличилась стоимость меда. Изменения зафиксировали на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В 2024 году с января по апрель стоимость 1 кг пчелиного натурального меда выросла с 469 до 473,87 рубля. За такой же период 2025 года цены изменились с 511 рублей до 519,73 рубля. При сравнении апрельских показателей продукт подорожал на 45,86 рубля.

Напомним, ранее в Ростовстате проследили изменение цен на мороженую рыбу.

