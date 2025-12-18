Петербург очистили от нелегальных свалок размером с пять Дворцовых площадей

Сейчас в черте города осталось всего 29 несанкционированных свалок — в три раза меньше, чем в конце 2024 года, и почти в 15 раз меньше, чем пять лет назад. Освобожденные территории возвращаются в оборот: на месте свалок появляются новые общественные пространства. Для окончательного решения проблемы прорабатывается создание единой с Ленинградской областью системы обращения со строительными отходами.