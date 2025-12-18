Петербург очистили от нелегальных свалок размером с пять Дворцовых площадей

241 несанкционированную свалку ликвидировали в Петербурге за 2025 год. Таким образом, было освобождено от мусора более 270 тысяч квадратных метров — площадь, равную пяти Дворцовым площадям.
— Системную работу властей поддерживают горожане: почти треть свалок в этом году выявлена по обращениям жителей, — рассказали в пресс-службе Смольного.
Главной задачей остается ускорение ликвидации: в 2025 году показатель достиг 97% (почти все свалки убраны в год образования), что почти на 10% лучше результата 2024-го. На эти цели в текущем году было направлено около 900 млн рублей, а на 2026-й запланировано свыше 1 млрд рублей.
Сейчас в черте города осталось всего 29 несанкционированных свалок — в три раза меньше, чем в конце 2024 года, и почти в 15 раз меньше, чем пять лет назад. Освобожденные территории возвращаются в оборот: на месте свалок появляются новые общественные пространства. Для окончательного решения проблемы прорабатывается создание единой с Ленинградской областью системы обращения со строительными отходами.