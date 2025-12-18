Директива Гитлера о подготовке нападения на СССР была подписана 85 лет назад

Спор о сферах влияния в Южной Европе стал непосредственной причиной конфликта, то есть событием, сделавшим войну неизбежной. Вдобавок Гитлер считал, что падение СССР заставит Британию сдаться, лишившись возможного союзника. Однако, говоря о вторжении в Россию, невозможно проигнорировать его предпосылки — то есть то, что сделало войну возможной. Главной из них был сам нацизм и личные взгляды Гитлера. Единственным принципом в отношениях между народами он считал право сильного и вдобавок строил свою картину мира на антинаучной расовой иерархии. В ее рамках «высшей расой» именовались германцы, а славяне находились чуть выше чернокожих и считались пригодными только для черного труда. Поэтому в нацистских рассуждениях о политике всегда фоном проскакивала мысль, что на востоке есть обширные территории, богатые природными ресурсами и населенные недолюдьми, которые Германия при случае может завоевать.