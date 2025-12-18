Ричмонд
Женщине-инвалиду из Башкирии полгода не предоставляли спецобувь: дело дошло до прокуратуры

В Башкирии прокуратура помогла женщине-инвалиду получить спецобувь.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии добились обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 44-летняя женщина, страдающая заболеванием позвоночника, нуждалась в специальной обуви.

Однако в течение более чем шесть месяцев ей ничего так и предоставили. Прокуратура района провела проверку и внесла представление руководителю регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России об устранении нарушений.

— После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, она получила необходимые изделия, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.