Женщине-инвалиду из Башкирии полгода не предоставляли спецобувь: дело дошло до прокуратуры

В Иглинском районе Башкирии добились обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 44-летняя женщина, страдающая заболеванием позвоночника, нуждалась в специальной обуви.
Однако в течение более чем шесть месяцев ей ничего так и предоставили. Прокуратура района провела проверку и внесла представление руководителю регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России об устранении нарушений.
— После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, она получила необходимые изделия, — заявили в прокуратуре.
