Володин рассказал о росте запроса на профессиональное образование

«Желающих поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, получать профессиональное образование стало больше и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Липецкой области. Запрос на это вырос. И, коллеги, это тоже не случайно. Но когда мы создаём условия и поддерживаем ребят, которые для себя определили получение среднего профессионального образования, конечно, мы решаем и одну из ключевых задач развития нашей экономики — формирование профессиональных кадров», — сказал он на пленарном заседании.