Володин рассказал о росте запроса на профессиональное образование

Володин заявил о росте запроса на получение профессионального образования.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Запрос на получение профессионального образования вырос в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов. Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

«Желающих поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, получать профессиональное образование стало больше и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Липецкой области. Запрос на это вырос. И, коллеги, это тоже не случайно. Но когда мы создаём условия и поддерживаем ребят, которые для себя определили получение среднего профессионального образования, конечно, мы решаем и одну из ключевых задач развития нашей экономики — формирование профессиональных кадров», — сказал он на пленарном заседании.

Володин добавил, что необходимо сделать всё для того, чтобы повышался престиж рабочих профессий, престиж среднего профессионального образования.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области.

