Аргон снижает когнитивные нарушения у детей, рожденных у пьющих беременных

Соответствующие результаты исследователи получили, проведя серию опытов на крысах. «Потомство самок, получавших этанол во время беременности, демонстрировало нарушения рефлексов, снижение исследовательской активности и трудности в обучении. Животные хуже осваивали пищедобывательный навык в сложном лабиринте, а их поведение становилось более стереотипным (например, в виде чрезмерного груминга). Однако ингаляции аргонсодержащей смесью в раннем постнатальном периоде частично компенсировали когнитивные нарушения. Такие животные быстрее осваивали лабиринт и делали меньше ошибок при поиске пищи», — говорится в сообщении.