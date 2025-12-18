Ричмонд
До −10°С. Синоптики пообещали белорусам «зимний сценарий» на Рождество

Пока одни жалуются на отсутствие снега, другие радуются тёплой зиме. Однако уже на следующей неделе синоптики пообещали белорусам настоящий «зимний сценарий» с возможными морозами до −10°С. Если прогноз сбудется, католическое Рождество выдастся холоднее, чем предполагалось ранее.

Источник: Смартпресс

Так, авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» отметили, что «предновогодний оптимизм» начнётся уже в воскресенье, 21 декабря. Они объяснили, что в этот день «гребень антициклона вытянется на северо-запад», а над Скандинавией образуется «новая область высокого давления».

Проще говоря, в Беларусь придёт более холодный воздух с севера, вследствие чего к середине следующей недели, 24 декабря, температура может опуститься до −5..-10°С. Более того, при «смене уверенной воздушной массы на арктическую» не исключён и снег. «Следовательно, вайб католического Рождества может быть вполне зимним», — отметили специалисты.

А дальше?

Дальше авторы «Метеовайба» предположили, что может начаться «адвекция более тёплого воздуха» из северной Атлантики. Однако осадков, будь то снег или дождь, скорее всего не предвидится. «И хотя погода в последние дни года может стать более неустойчивой, вероятность сильного потепления в этот период остаётся небольшой», — подытожили синоптики.