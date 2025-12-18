Бесплатная парковка в центре Воронежа ждет автомобилистов на новогодние праздники

Концессионер платных парковок в Воронеже объявил о введении бесплатного режима парковки в центральной части города на период новогодних каникул. Это решение призвано создать дополнительный комфорт для жителей и туристов, планирующих посетить праздничные мероприятия.
Согласно официальному заявлению компании, все парковки в центре Воронежа перейдут в режим выходных и праздничных дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. На протяжении этого периода плата за размещение автомобилей взиматься не будет.
Такая мера традиционно вводится концессионером во время главных государственных праздников. Она позволяет упростить логистику для тех, кто собирается участвовать в массовых гуляниях, совершать покупки или посещать культурные мероприятия в центре города.