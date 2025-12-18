Ель на Дворцовой нарядили гирляндами, игрушками и серпантином

Главную новогоднюю ель наконец-то нарядили в Петербурге. По крайней мере, чисто визуально праздничное дерево на Дворцовой площади украшено примерно на 95 процентов. Не хватает, разве что, звезды на верхушке. В остальном елку украсили ретро-игрушками, среди которых есть и белочки, и зайчики, и мишки, а также известные сказочные герои. Кроме того, на дерево повесили флажки, серпантин и гирлянды. Иллюминацию уже включают в рамках теста в темное время суток — все работает исправно.