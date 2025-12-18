Ричмонд
В Ростове обсудили планы по решению проблемы с пробками на площади 2-й Пятилетки

«Бутылочное горлышко» ликвидируют: в Ростове озвучили планы по борьбе с пробками на площади 2-й Пятилетки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сообщили о планах по решению проблемы с пробками на площади 2-й Пятилетки. Детали — на портале «Ростовский городской транспорт».

Ситуацию прокомментировал заместитель директора департамента автодорог Нарек Тамразян. Чиновник уточнил, что основная проблема состоит в узком проезде, из-за которого скапливаются машины, подъезжающие со стороны улицы Вавилова. На 2026 год для ликвидации этого так называемого «бутылочного горлышка» запросят финансирование.

— Сейчас автобусы и троллейбусы вынуждены из-за сужения проезжей части перестраиваться на несколько метров, а потом возвращаться обратно. Подготовим проект переноса подземных коммуникаций и контактной сети, будем на 2026 год запрашивать финансирование, — сказал Нарек Тамразян.

Новая мера позволит дополнительно создать почти 100 метров выделенной полосы, после этого лишнии перестроения не потребуются.

Нарек Тамразян отметил, что в городе уже нет мест, где выделенку можно сделать без длительной подготовительной работы. В связи с этим в приоритете сейчас не протяженность разметки, а эффективность подобных полос.

