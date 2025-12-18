Глава минобороны позитивно упомянул комплекс «Омич» на коллегии с участием Путина

В среду, 17 декабря, в Москве прошло расширенное заседание коллегии минобороны с участием президента России. Тот сделал много важных заявлений, но в докладе же самого министра обороны Андрея Белоусова прозвучало в позитивном ключе и упоминание конкретной омской военно-технической разработки.
Министр отметил сначала в целом: в успешном выполнении боевых задач на СВО сейчас играют важнейшую роль ритмичные поставки вооружений и военной техники. Объем поставок в войска основных образцов вооружения, военной техники и боеприпасов в текущем году по отношению к 2024 году вырос на треть.
Сообщил далее Андрей Рэмович и конкретно о технике, которую создали омичи. Это транспортный робототехнический комплекс.
«Специальная военная операция дала толчок развитию новых видов оружия и боевых систем. В этом году более тысячи образцов прошли апробацию в боевых условиях. В том числе — беспилотные летательные аппараты новой модификации “Герань-2” с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, FPV-дроны на оптоволокне. Огневой наземный робототехнический комплекс “Курьер”, транспортный — “Омич-Огонек” и многие другие.
Хотел бы поблагодарить министерство промышленности и торговли, руководителей оборонных предприятий и компаний «народного ОПК» за проделанную работу по оснащению войск", — отметил глава МО.
Напомним, комплекс «Омич-Огонек» создали при поддержке «Кулибин-клуба» инженеры и курсанты Омского инженерно-бронетанкового института, в основном он предназначен для эвакуации раненых и перевоза боеприпасов.
Ранее мы писали, что в Омске для нужд СВО создали и роботизированный танк «Омич-Водомет».