В Омске в четыре раза выросли продажи советских елочных игрушек

Традиционно в Омске отмечается сезонный рост продаж искусственных елок: за последний месяц пластмассовых красавиц стали покупать в два раза чаще. В среднем они стоили 5 000 рублей. Также омичам пришлись по душе так называемые «умные» гирлянды, с возможностью управлять их режимами работы с помощью смартфона по Bluetooth или Wi-Fi. Их продажи выросли в регионе в полтора раза. В среднем они обходились омичам в 4 500 рублей.