В Омске в четыре раза выросли продажи советских елочных игрушек

Аналитики платформы «Авито» выяснили, что продажи елочных украшений из СССР в Омске выросли в четыре раза. Также в тренде покупок у омичей «умные» гирлянды и искусственные елки.
Омичи все охотнее приобретают товары, сделанные во времена СССР. В частности, продажи елочных советских украшений выросли в регионе в четыре раза. При этом жителей региона не отпугивает высокие цены на старые новогодние украшения. Так, средняя стоимость одной советской елочной игрушки составила 800 рублей. Еще в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 33%, средняя цена таких изделий — от 1 000 рублей за штуку.
Традиционно в Омске отмечается сезонный рост продаж искусственных елок: за последний месяц пластмассовых красавиц стали покупать в два раза чаще. В среднем они стоили 5 000 рублей. Также омичам пришлись по душе так называемые «умные» гирлянды, с возможностью управлять их режимами работы с помощью смартфона по Bluetooth или Wi-Fi. Их продажи выросли в регионе в полтора раза. В среднем они обходились омичам в 4 500 рублей.