Букет из 101 розы: названы самые дорогие подарки в 2025 году в Краснодаре

В 2025 году жители Краснодара не экономили на подарках, выбирая премиальные букеты, редкие растения, впечатления и крупные мягкие игрушки.
Самым затратным сюрпризом стал букет из 101 премиальной розы. Его стоимость составила 69 тысяч рублей. В десятку самых дорогих цветочных композиций также вошли корзины с пионами и эустомами. Так, за 41 пион один из жителей города заплатил 62 тысячи рублей, а корзина со 111 эустомами обошлась в 43 тысячи рублей.
Среди комнатных растений в число самых дорогих покупок попало мандариновое дерево — за него житель Краснодара отдал 13 тысяч рублей. В топе оказались и бонсай, цена которых зависит от возраста и оформления. Один из таких экземпляров, выполненный в виде флорариума, был приобретен за 9 тысяч рублей.
В категории электронных сертификатов самым дорогим стал подарок на спа-программу «Антистресс». Его стоимость составила 12 тысяч рублей. В список премиальных покупок также вошли сертификаты на флоатинг и различные впечатления, в том числе стрельбу из лука.
Среди мягких игрушек лидером по цене стали медведи в человеческий рост. Самая дорогая игрушка высотой 1,7 метра была куплена за 22 тысячи рублей.