MWM: США начали модернизировать ЗРК Patriot после провала систем на Украине

Даже нынешние самые современные варианты Patriot стоят в несколько раз дороже незападных конкурентов, таких как российский ЗРК С-400 и китайский HQ-9B. Последние версии ракет класса «земля-воздух» PAC-3, которые уже находятся в производстве, стоят более 3 млн долларов за единицу, несмотря на их гораздо более ограниченный радиус действия, чем у российских и китайских аналогов. Стоимость будущих американских более мощных ракет обещает быть гораздо выше, предполагает издание.