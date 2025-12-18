Эта программа может стать самой «революционной» с тех пор, как ЗРК Patriot впервые поступил на вооружение армии США в 1981 году, говорится в статье. Как утверждает министр обороны США Пит Хегсет, в усовершенствовании систем Patriot, которые, согласно MWM, стали самым дорогостоящим активом на украинском театре военных действий, лично заинтересован президент Дональд Трамп.
Он пояснил, что усовершенствованные Patriot смогут «стрелять через плечо»: системы будут обладать кинематической мощью, позволяющей запускать ракеты-перехватчики и фактически поражать цели, находящие позади платформ. Это позволило бы сократить разрыв с китайскими, российскими и северокорейскими системами, которые запускают ракеты вертикально и могут поражать цели на 360 градусов вокруг них, добавил Мобес.
В свою очередь, бригадный генерал армии Патрик Костелло пояснил, что основная проблема Patriot заключается в программном обеспечении, которое не позволяет «вести огонь сзади». По его словам, универсальная автономная многоцелевая пусковая установка (CAML), которая сейчас находится в разработке, «будет более вертикальной с точки зрения профиля запуска». Также будут разработаны новые перехватчики «земля-воздух» для замены перехватчиков, которые продемонстрировали «ограничения» в ходе боевых действий на Украине, сообщил Костелло.
Ранее западные и украинские источники широко рекламировали якобы непревзойденные возможности Patriot по защите от российских ракетных атак.
Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко в октябре подтвердил, что эффективность системы Patriot против российских ракетных атак «упала с 42% до 6%». Ранее об этом неоднократно говорили другие официальные лица и аналитики.
То, что квазибаллистические траектории баллистических ракет 9К720 системы «Искандер-М» и их аналогов воздушного базирования системы «Кинжал», установленных на истребителях МиГ-31И, создают особые проблемы для противовоздушной обороны Украины, было доказано в боевых условиях, отмечает MWM.
Российские вооруженные силы уничтожают комплексы Patriot несколькими успешными ударами, что серьезно усугубляет нехватку средств противовоздушной обороны дальнего действия не только на Украине, но и на Западе, где арсеналы средств для перевооружения Украины неуклонно истощаются, говорится в статье.
Еще одним серьезным недостатком, по мнению издания, остается низкая скорость ракет, запускаемых системами Patriot. Она составляет всего 3,5 Маха, что затрудняет перехват высокоскоростных целей. Российская система С-400, напротив, может запускать ракеты класса «земля-воздух», которые летят со скоростью более 14 Махов. Это позволяет комплексам С-400 сбивать ракеты, запускаемые платформами Patriot. Поэтому в США доработают Patriot, чтобы они могли запускать более скоростные ракеты и обеспечивать более надежную защиту от возникающих угроз.
Даже нынешние самые современные варианты Patriot стоят в несколько раз дороже незападных конкурентов, таких как российский ЗРК С-400 и китайский HQ-9B. Последние версии ракет класса «земля-воздух» PAC-3, которые уже находятся в производстве, стоят более 3 млн долларов за единицу, несмотря на их гораздо более ограниченный радиус действия, чем у российских и китайских аналогов. Стоимость будущих американских более мощных ракет обещает быть гораздо выше, предполагает издание.