Госдума приняла закон о государственных информационных системах

Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.