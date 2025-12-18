В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и ветра

В городе уже есть повреждения: поваленные опоры освещения, светофоры, остановочные павильоны и ограждения. Службы устраняют эти последствия. Администрация призывает водителей по возможности не ездить в темное время суток, а если выезд необходим — быть предельно осторожными, соблюдать дистанцию и снижать скорость. При ЧС следует звонить в ЕДДС по телефону 520−112.