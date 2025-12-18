В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и ветра

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, за сутки выпало большое количество снега, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
На заседании штаба под руководством мэра Руслана Болотова было принято решение перевести все службы на усиленный режим работы. Количество работников увеличено, привлечены подрядчики, организована круглосуточная работа по устранению последствий непогоды.
В течение дня дороги обрабатывали противогололедными смесями. Основная расчистка и вывоз снега запланированы на вечер и ночь, когда движение на дорогах станет менее интенсивным. Особое внимание уделят мостам, спускам, подъездам к больницам и школам, остановкам и тротуарам.
— Главная задача сейчас — обеспечить безопасный проезд для иркутян, — сказал Руслан Болотов.
В городе уже есть повреждения: поваленные опоры освещения, светофоры, остановочные павильоны и ограждения. Службы устраняют эти последствия. Администрация призывает водителей по возможности не ездить в темное время суток, а если выезд необходим — быть предельно осторожными, соблюдать дистанцию и снижать скорость. При ЧС следует звонить в ЕДДС по телефону 520−112.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Иркутском на трассе произошла цепочка из трех аварий с участием шести машин.