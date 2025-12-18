Верховный суд опубликовал полный текст вынесенного по делу Долиной определения

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье. Выяснилось, что мошенники убедили артистку продать жилье и передать им деньги из-за ее «психологических особенностей». Долина «находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии», у нее также отмечалось «изменение психического состояния». При этом своему помощнику артистка заявила о фиктивности сделки. Тем временем Долина не спешит съезжать, но ее коллега Лев Лещенко уверен, что артистка не нуждается в приюте.