Беспрозванных поручил Дятловой подготовить план развития города и транспорта

«Калининград должен предоставить нам эту программу по развитию и строительству всех районов, не только Московского, всех районов муниципалитета. Это вместе с транспортной системой. Сейчас мы даже просто не готовы отдавать участки, потому что, возможно, там трамвай пройдет, трамвайная линия, и нам нужно сделать участок этот да — для трамвайного пути, дороги, пешеходной, велосипедной дорожки. С учетом этого я попросил сделать полностью этот проект. Мы на него посмотрим, и там дальше уже будем осознанно принимать решения о том, как будет развиваться город. Чувствую, не все будут тут довольны, но вы меня поддерживаете, правильно?», — заявил губернатор.