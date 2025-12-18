ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков.
В ряд федеральных законов вносятся точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя и энергетиков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и при покупке информационной продукции.
Закон также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.
Формулировки закона в части ограничения распространения информации о дистанционной продаже табачных изделий соотнесены с действующим законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий окружающего потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Также закон уточнил порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен — за исключением регистрации доменных имён госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
Кроме того, зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.