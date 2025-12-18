Парламент Башкирии принял бюджет на 2026−2028 годы

На 2027 год прогнозируются доходы в 334,7 миллиарда рублей и расходы в 343,7 миллиарда рублей с дефицитом 9 миллиардов рублей. На 2028 год планируется сбалансированный бюджет с доходами и расходами на уровне 353,9 миллиарда рублей. Как отметила Светлана Малинская, бездефицитный бюджет в 2028 году планируется как результат выполнения программы оздоровления финансов, но прогноз по расходам может быть пересмотрен.