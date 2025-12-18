Парламент Башкирии принял бюджет на 2026−2028 годы

Парламент Башкирии принял во втором и окончательном чтении закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Проект бюджета представила исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская.
Согласно документу, доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 316,2 миллиарда рублей, расходы — 338,7 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит региональной казны составит 22,5 миллиарда рублей.
В сравнении с первым чтением прогноз по налоговым и неналоговым доходам на 2026 год был скорректирован в сторону снижения на 500 миллионов рублей и составил 238,8 миллиарда рублей. Эта корректировка связана с ожидаемым ростом поступлений акцизов на нефтепродукты на 1,6 миллиарда рублей и одновременным снижением неналоговых доходов на 2,1 миллиарда рублей из-за уточнения дивидендов от крупных компаний.
При этом безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 2,6 миллиарда рублей, до 77,4 миллиарда. В том числе на 1,7 миллиарда рублей выросли целевые трансферты, направленные на комплексное развитие сельских территорий, модернизацию первичного звена здравоохранения, приведение дорог в нормативное состояние и обновление общественного транспорта. Дополнительно 900 миллионов рублей будет выделено Фондом развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья.
В результате итоговые доходы бюджета на 2026 год выросли на 2,1 миллиарда рублей, а расходы увеличились на ту же сумму. Дефицит остался неизменным — 22,5 миллиарда рублей.
Отдельные расходные направления в 2026 году увеличатся более чем на 8 миллиардов рублей за счет перераспределения средств. В частности, будут дополнительно профинансированы Дорожный фонд, сфера образования, питание детей участников СВО, лекарственное обеспечение льготников и пациентов с орфанными заболеваниями, ликвидация объектов накопленного вреда, а также компенсации перевозчикам.
На 2027 год прогнозируются доходы в 334,7 миллиарда рублей и расходы в 343,7 миллиарда рублей с дефицитом 9 миллиардов рублей. На 2028 год планируется сбалансированный бюджет с доходами и расходами на уровне 353,9 миллиарда рублей. Как отметила Светлана Малинская, бездефицитный бюджет в 2028 году планируется как результат выполнения программы оздоровления финансов, но прогноз по расходам может быть пересмотрен.
Верхний предел государственного долга республики на трехлетний период снижен на 14,2 миллиарда рублей ежегодно, исходя из оценки исполнения бюджета текущего года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.