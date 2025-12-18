Жители Ростова высказались за сохранение городских троллейбусных маршрутов

В Ростове-на-Дону провели круглый стол, посвященный обсуждению Стратегии развития городской транспортной системы. Представители общественности, присутствовавшие на встрече, высказались за сохранение троллейбусных маршрутов.
Вопрос возможного сокращения ряда направлений вызвал бурную дискуссию. Напомним, ранее разработчики Стратегии — специалисты «МосТрансПроект» — указали на необходимость исключения дублирующих маршрутов и замещения ряда троллейбусов автобусами или электробусами.
Все поступившие предложения теперь направят на доработку.
— Все замечания, предложения будут учтены и переданы разработчикам для анализа и ответа. Наша задача — добиться улучшения работы общественного транспорта, — подчеркнул первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Владимир Иванов.
Дальнейшее обсуждение Стратегии будет проходить в формате рабочей группы. Заседания намерены проводить каждый месяц, будут рассматриваться все поступившие инициативы и дополнения горожан.
