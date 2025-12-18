В 2026 году некоторые автовладельцы лишатся льготы по транспортному налогу. ФНС Башкирии разъяснил, в чем дело

С 1 января 2026 года в Башкирии право на пониженную ставку транспортного налога сохранится только для добросовестных налогоплательщиков, не имеющих задолженности перед бюджетом. Как сообщает Федеральная налоговая служба республики, соответствующие изменения в региональный закон были внесены еще в ноябре 2024-го.
Согласно новой норме, если на 1 января 2026 года у гражданина будет числиться любая задолженность по налогам, транспортный налог за 2025 год будет рассчитан для него в полном размере, без применения льготной ставки. Это существенно увеличит сумму платежа.
Для примера в ФНС привели расчеты: владелец автомобиля Lada Granta с двигателем 87 лошадиных сил., заплативший бы по льготной ставке 870 рублей в год, в случае наличия долга должен будет внести 2 175 рублей. Владелец Kia Rio с мотором 123 лошадиных сел. вместо 2 460 рублей по льготе заплатит 4 305 рублей.
Таким образом, налогоплательщикам, которые хотят и в следующем году воспользоваться пониженной ставкой, необходимо полностью погасить все имеющиеся налоговые задолженности до конца 2025 года.
