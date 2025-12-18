Ведущему «Что? Где? Когда?» Владимиру Ворошилову исполнилось бы 95 лет

Еще одним участником интеллектуального клуба, оказавшимся в центре секс-скандала, стал юрист Михаил Барщевский. В 2020 году женщина под ником Елена Радаева опубликовала в соцсетях пост, заявив, что за девять лет до этого стала жертвой сексуального насилия со стороны игрока. Она рассказала, что в 2011 году обратилась к нему за юридической помощью, однако во время встречи Михаил якобы настоял на продолжении разговора в своей квартире, сославшись на то, что женат и опасается за свою репутацию, поэтому избегает общения с незнакомыми девушками в общественных местах. Радаева утверждала, что в квартире Барщевский набросился на нее и изнасиловал, после чего сфотографировал обнаженной. Далее, по ее словам, он в течение нескольких месяцев принуждал ее к повторным встречам, шантажируя интимными снимками. В подтверждение своих слов женщина опубликовала скриншоты переписки с дочерью юриста, которая якобы не отрицала факт связи между отцом и заявительницей.