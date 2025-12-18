«Авангард» перенес из-за мороза свое новогоднее шоу у СКК в Омске на один день

Хоккейный «Авангард» предупредил болельщиков, что анонсированное им «Новогоднее Фонбет Шоу» у СКК имени Блинова будет перенесено на один день, с 21 декабря на 22-е. Начало намечено на 18:00.
Ранее было описано, что проведут для публики на шоу: — встреча с игроками и тренерами «Авангарда» (мастер-шоу хоккеистов начнётся в понедельник в 19:00, все успеют); — старт первенства по дворовому хоккею; — новогодняя ярмарка со стендами партнёров; — возможность покататься на открытом катке; — волшебная атмосфера и множество локаций для фото.
Причиной переноса названа погода. Если верить прогнозам синоптиков, то действительно, если 21 декабря утром ожидается до −30 градусов (по ощущениям как −36), а днем −28 (-33), то 22 декабря потеплеет до −8.
«Не будем морозиться, будем греться — 22 декабря в 18:00 собираемся у СКК имени Блинова. Делитесь с друзьями!», — заключили в клубе.
Шоу в том числе приурочено к относительно скорому открытию СКК после ремонта и реконструкции, хотя точная его дата пока так и не называется.
