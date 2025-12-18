На Северном и Южном речных вокзалах Москвы появились новогодние фрегаты

«Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, Тверской и Манежной площадях, Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар», — отметил заммэра.