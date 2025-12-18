В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа

Он отметил, что сейчас циркулируют сразу несколько разных сезонных вирусов, которые дают разную клинику. Например, рвота, диарея на фоне повышения температуры тела и катаральных симптомов — это обычно проявления ротавирусной инфекции, которая также характерна для зимнего периода.