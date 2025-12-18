Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа

Горелов: гонконгский грипп ничем не отличается от прошлогоднего.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Циркулирующий в РФ штамм гонконгского гриппа ничем не отличается от прошлогоднего, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Циркулирующий в настоящий момент штамм H3N2 ничем не отличается от прошлогоднего — ни по своим клиническим проявлениям, ни по тяжести течения, ни по количеству госпитализаций», — рассказал Горелов.

Он отметил, что сейчас циркулируют сразу несколько разных сезонных вирусов, которые дают разную клинику. Например, рвота, диарея на фоне повышения температуры тела и катаральных симптомов — это обычно проявления ротавирусной инфекции, которая также характерна для зимнего периода.

«У гриппа другая симптоматика: очень высокая температура, ломота в мышцах, слабость, головная боль, затем присоединяются катаральные явления», — пояснил эксперт.