Госдума приняла закон о размере исполнительского сбора

Если должник нарушает требования исполнительного документа имущественного характера, за исключением исполнительного документа, содержащего требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба из-за преступления, о компенсации морального вреда, исполнительский сбор будет удерживаться в размере 11% от взысканной суммы или средств, причитающихся взыскателю от реализации имущества должника, в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа. При этом часть исполнительского сбора, составляющая 1% от его размера, будет взыскиваться после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.