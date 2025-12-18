В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.
За неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей предлагается ввести штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При повторном нарушении предлагается установить штрафы в размере до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
Также для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей — для должностных лиц, до 3 миллионов рублей — для юридических лиц.
Как ранее отметил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, соавтор законопроекта Антон Немкин, ответственность не будет наступать, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам будет составлять один год. Парламентарий рассказал, что возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае неудаления контента — к Роскомнадзору. Рассмотрение дел будет осуществляться районными судами.