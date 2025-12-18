В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

За неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей предлагается ввести штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При повторном нарушении предлагается установить штрафы в размере до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.