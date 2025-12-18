РНФ: ученые в возрасте до 29 лет должны получать приоритетную поддержку

«Как мне кажется, фокус нашего фонда в следующем году должен быть направлен на поддержку молодых ученых в возрасте до 29 лет, поскольку мы ощущаем, что исследователи в этом возрасте, хотя их количество и не сильно снижается, не обладают достаточным уровнем защищенности. Поэтому мы будем всячески содействовать тому, чтобы те научные организации, в которых они работают, поддерживали проекты более молодых исследователей», — заявил Беспалов.