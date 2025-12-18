Что посмотреть на новогодних праздниках в Москве: топ-14 развлекательных мероприятий

«Последняя сказка» — это самый зрелищный мюзикл компании «Бродвей Москва». Действие шоу происходит в столице в предновогодние дни. Главные герои Макс и Женя переживают кризис в отношениях. Неужели накануне Нового года их ждет расставание? А вот и нет! По велению всемогущего Джинна они переносятся в сказочный мир Востока, и вся их жизнь превращается в сплошное волшебство. Их ждут невероятные танцы Шахерезады под хит Таркана, полеты на ковре-самолете, мистические караваны, встречи с Али-Бабой и Алладином. И самое главное, Макс и Женя поймут, насколько они важны друг для друга.