В Ростове-на-Дону увеличат автобусный парк до 740 машин в 2026 году

Приоритет отдадут транспорту на газомоторном топливе как более экологичному варианту. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Константин Лашенко во время обсуждения стратегии развития транспортной системы Ростова-на-Дону.
По словам чиновника, на шести маршрутах — № 3, 33, 34, 35, 42 и 71 — начнут работать автобусы особого большого класса. «На некоторых маршрутах требуется увеличение класса вместимости подвижного состава», — пояснил господин Лашенко.
Среди других планов модернизации транспортной системы города — открытие новых маршрутов № 39а и 97, реконструкция троллейбусного маршрута № 6. Власти также намерены расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта и обновить остановочные пункты.