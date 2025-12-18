Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону увеличат автобусный парк до 740 машин в 2026 году

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить автобусный парк на 170 единиц — с 570 до 740 машин.

Источник: Коммерсантъ

Приоритет отдадут транспорту на газомоторном топливе как более экологичному варианту. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Константин Лашенко во время обсуждения стратегии развития транспортной системы Ростова-на-Дону.

По словам чиновника, на шести маршрутах — № 3, 33, 34, 35, 42 и 71 — начнут работать автобусы особого большого класса. «На некоторых маршрутах требуется увеличение класса вместимости подвижного состава», — пояснил господин Лашенко.

Среди других планов модернизации транспортной системы города — открытие новых маршрутов № 39а и 97, реконструкция троллейбусного маршрута № 6. Власти также намерены расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта и обновить остановочные пункты.